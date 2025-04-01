Hande Yener: Abla demek yasak
Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne alan Hande Yener, seyircilerin arasında girip onlarla fotoğraf çektirdi. O sırada bir hayranının kendisine "Abla" diyerek seslenmesinin ardından Yener; "Abla demek yasak. Abla kelimesini kullanmıyoruz" dedi
Giriş: 01.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:40
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Yener, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı.
Hande Yener, şarkılarını söylerken zaman zaman sahneden inip seyircilerin arasına girip onlarla fotoğraf çektirdi.
Hande Yener, kendisine "Abla" diye seslenen bir hayranına kayıtsız kalmadı. Yener, erkek hayranına dönüp "Abla' demek yasak. Abla kelimesini kullanmıyoruz" diyerek gülümsedi.
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