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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Hande Ünsal, geçtiğimiz gün aranjör sevgilisi Serkan Balkan ile birlikte Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

El ele yürürken utangaç tavırlar sergileyen ikiliden Ünsal, gazetecilerle sohbet etti.

"ARAMIZA İŞLER GİRDİ"

29 yaşındaki şarkıcı, "Hayatlarımızın şu sıralar hafifte olsa normale dönmesiyle konserlerimiz başladı. Bu sıralar çok çalışıyoruz. Serkan'la bir süredir görüşemiyorduk, aramıza işler girmişti. Bugün ikimizde işi yoktu, hasret giderdik." ifadelerini kullandı.