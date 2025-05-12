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        Haberler Müzik Hande Ünsal'dan ilk albüm 'Halim'

        Hande Ünsal'dan ilk albüm 'Halim'

        Hande Ünsal, kariyerinin ilk albümü olan 'Halim'in lansman konserini gerçekleştirdi. Geceye; Berkay, Melek Mosso, Niran Ünsal, Elif Buse Doğan, Kurtuluş Kuş, Emrah Karaduman, Aydın Kurtoğlu ve Timur Atasever gibi ünlü isimler katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:47
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        Hande Ünsal'dan ilk albüm 'Halim'
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        Hande Ünsal, kariyerinin ilk albümü olan 'Halim'in lansman konserinde sahne aldı.

        Hande Ünsal
        Hande Ünsal

        Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, "Çok heyecanlıyım. Kalbim yerinden çıkacak gibi. 2 senedir üzerinde çalıştığımız, güzel bir albüm oldu. Bu benim manifestom ve var olma şeklim. Herkesin bir hali var, bu da benim halim" dedi.

        Hande Ünsalı gecede ünlü isimler yalnız bırakmadı. Lansmanda; Berkay, Melek Mosso, Niran Ünsal, Elif Buse Doğan, Kurtuluş Kuş, Emrah Karaduman, Aydın Kurtoğlu ve Timur Atasever gibi isimler yer aldı. Ünsal, konsere albümün çıkış şarkısı 'Lovelandım'la başladı.

        Berkay
        Berkay

        'Halim', 9 şarkı ve 9 klibiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Hande Ünsal
        #Halim

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