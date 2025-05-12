Hande Ünsal'dan ilk albüm 'Halim'

Hande Ünsal, kariyerinin ilk albümü olan 'Halim'in lansman konserinde sahne aldı.

Hande Ünsal

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Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, "Çok heyecanlıyım. Kalbim yerinden çıkacak gibi. 2 senedir üzerinde çalıştığımız, güzel bir albüm oldu. Bu benim manifestom ve var olma şeklim. Herkesin bir hali var, bu da benim halim" dedi.

Hande Ünsalı gecede ünlü isimler yalnız bırakmadı. Lansmanda; Berkay, Melek Mosso, Niran Ünsal, Elif Buse Doğan, Kurtuluş Kuş, Emrah Karaduman, Aydın Kurtoğlu ve Timur Atasever gibi isimler yer aldı. Ünsal, konsere albümün çıkış şarkısı 'Lovelandım'la başladı.

Berkay

'Halim', 9 şarkı ve 9 klibiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.