Hande Subaşı tatilde
Geçtiğimiz hafta 6 yıllık sevgilisi Alican Ulusoy'dan ayrıldığını duyuran oyuncu Hande Subaşı, Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 21.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:12
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Hande Subaşı, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Hande Subaşı, Gündoğan'da denize girerken görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta 6 yıllık sevgilisi iş adamı Alican Ulusoy ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan oyuncunun keyifli olduğu görüldü.
