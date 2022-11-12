"BAZI DURUMLARDA ÇOK BÜYÜK HADSİZLİK"

Oyuncuya, Nükhet Duru'nun, kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir 'Dur!' deyin" ifadelerini kullanması soruldu.

Konuyla alakalı konuşan Subaşı, "Çok yakından takip etmiyorum ama ara ara sosyal medyada görüyorum. Genel olarak zaten en büyük problemimiz; biraz eğitimsizlik, bakış açısı... Daha saygılı ve ölçülü olsak hepimiz için hayat daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tabii ki giyim herkesin kendi tercihi. Kimsenin kimseye yorum yapıp, karışmaya da kesinlikle hakkı yok. 'Herkes her istediğini giysin' de demiyorum. Toplumda yaşamanın belli gereklilikleri var. Bazı durumlarda çok büyük hadsizlik olduğunu düşünüyorum. Bazı sert yorumlar, kadınlarla ilgili fazlaca eleştiriler... Bu zihniyetle ilgili, daha da kötü bir yere gidiyor olması" dedi.