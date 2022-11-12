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Hande Subaşı: Bazı durumlarda çok büyük hadsizlik - Magazin haberleri

Hande Subaşı: Bazı durumlarda çok büyük hadsizlik

Hande Subaşı, Etiler'deydi. Oyuncu, kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Nükhet Duru'nun "Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir 'Dur!' deyin" sözleri ile alakalı konuştu

Giriş: 12.11.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Subaşı, Etiler'de görüntülendi. Köpekleriyle yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Subaşı, basın mensuplarıyla da sohbet etti.

    "Hava güzel olunca köpeklerimizle sosyalleşmeye çıktık" diyen Hande Subaşı, "Hayatımda her şey yolunda. Görüşmeler yapıyorum, bir tane Cemal Hünal'la çıkmasını beklediğimiz bir filmimiz var. Onun dışında tiyatro ve dizi görüşmelerim var. Böyle ilerliyorum" ifadelerini kullandı.

  • "BAZI DURUMLARDA ÇOK BÜYÜK HADSİZLİK"

    Oyuncuya, Nükhet Duru'nun, kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir 'Dur!' deyin" ifadelerini kullanması soruldu.

    Konuyla alakalı konuşan Subaşı, "Çok yakından takip etmiyorum ama ara ara sosyal medyada görüyorum. Genel olarak zaten en büyük problemimiz; biraz eğitimsizlik, bakış açısı... Daha saygılı ve ölçülü olsak hepimiz için hayat daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tabii ki giyim herkesin kendi tercihi. Kimsenin kimseye yorum yapıp, karışmaya da kesinlikle hakkı yok. 'Herkes her istediğini giysin' de demiyorum. Toplumda yaşamanın belli gereklilikleri var. Bazı durumlarda çok büyük hadsizlik olduğunu düşünüyorum. Bazı sert yorumlar, kadınlarla ilgili fazlaca eleştiriler... Bu zihniyetle ilgili, daha da kötü bir yere gidiyor olması" dedi.

  • "O YORUMLARI ÇOK UMURSAMIYORUM"

    Muhabirlerin, "Sosyal medyada gelen eleştiriler sizi etkiliyor mu?" sorusuna yanıt veren Hande Subaşı, "Kötü örneklerle ben de karşılaştım ama daha çok olumlu yorumlar görüyorum. Sosyal medyada vakit geçiren biri değilim. Paylaşım çok yapmadığım için sonrasında da oturup, bütün yorumları okumaya fırsatım olmuyor. Öyle bir zaman ayırmıyorum. Ancak birkaç kötü niyetli insana ben de denk geldim. Bakış açılarımız dünyada çok farklı olduğu için onlar çok katı bir yerden baktı. Maalesef sizi oynadığınız karakter zannettiği için günlük hayatınızdaki paylaşımları görünce aykırıymışız gibi değerlendiriyorlar. Sosyal medyadaki yorumları çok umursamıyorum açıkçası. Bana biraz yapay geliyor" açıklamasında bulundu.

  • "BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

    "Şarkı söylemeyi çok seviyorum" ifadelerini kullanan Subaşı, "Canlı performans yapmayı çok seviyorum. O yüzden de pandeminin öncesinde müzikli bir tiyatro oyunumuz vardı. Tiyatro sahnesinde de şarkı söylemekten çok büyük zevk alıyorum. Bir mekanda orkestrayla değil de bu canlı performans beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. O yüzden biraz o tatta gelen projeleri değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

  • Müzikal oyunların çoğaldığı da hatırlatılan Hande Subaşı, "Oyuncular zaten o konuda yetenekli insanlar. Oyuncuların çoğunda bir müzik kulağı, ritim, tempo, ses var. Benim de insanların yeteneklerini kullanıyor olabilmesi hoşuma gidiyor" dedi.

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