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Hande Soral: Günümü oğlumla değerlendiriyorum - Magazin haberleri

Hande Soral: Günümü oğlumla değerlendiriyorum

İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Hande Soral, oğlu Ali'ye 2022'nin mayıs ayında kavuşmuştu. Oğlu ile alışveriş turuna çıkan Soral, "Günümü oğlumla değerlendiriyorum" dedi

Giriş: 25.01.2023 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Soral, oğlu Ali ile birlikte alışveriş turunda objektiflere yansıdı.

    Meslektaşlarının aksine oğlunun yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen oyuncu, gazetecilerden "Lütfen oğlumu çekmeyin" ricasında bulundu.

  • "ALIŞVERİŞE ÇIKTIK"

    Hande Soral, ardından "Günümü oğlumla değerlendiriyorum. Beraber alışverişe çıktık" dedi. 

  • "BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"

    Öte yandan Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017'de nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2022'nin mayıs ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. 

    Normal doğum yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdiğini belirten Hande Soral, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu.

  • "OĞLUMU ANNEANNESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

    Ayrıca oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyleyen Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. 6 ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek" demişti.

  • Oyuncu çift, bebek müjdesini de bu fotoğrafla duyurmuştu.

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