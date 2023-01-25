"BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"

Öte yandan Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017'de nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2022'nin mayıs ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Normal doğum yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdiğini belirten Hande Soral, şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu.