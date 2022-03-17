"GÖBEK GÜNCELLEME!"

"EN ÇOK SEYAHATE ÇIKMAYI SEVİYORUZ"

Ayrıca Hande Soral, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini, "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama beraber en çok seyahate çıkmayı seviyoruz." sözleriyle anlatmıştı.