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Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkmayan oyuncu Hade Soral, bu süreçte gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Gün içerisinde neler yaptığını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan Soral, son olarak evinin bahçesinde çekildiği bir kareyi yayınladı.

"DEĞİŞEN PEK BİR ŞEY YOK"

Çocukluğundan beri değişmeyen alışkanlığını açıklayan oyuncu, parmaklarındaki sarı ojeyle aynı renkteki tişörtüne atıfta bulunarak fotoğrafına şu notu düştü:

Küçükken yazlıkta her denize girip çıktığımda eve gidip mayomu değiştirip ona uygun oje sürerdim. Görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok.

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