HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Hande Soral, önceki akşam Arnavutköy'deki bir kafe çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Soral, Malatya ve Elazığ depremleriyle ilgili konuştu.

Soral, "Bu felaket olayda yakınları kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralı olanlara ise acil şifalar diliyorum. Bütün Türkiye'ye ve oralarda yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.