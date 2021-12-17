Ünlü astrolog Hande Kazanova, yıldızların 2022 için neler söylediğini Kadir Kaymakçı'yla Konuşmadık Demeyiz'e anlattı... Yılın burcu hangisi? 2022'de erken seçim var mı? Bir astrolog nelere müdahale etmemeli? 11 Mayıs tarihinin önemi ne? Ekonomi nasıl olacak? Meclis'te beklediği değişiklikler neler?

Ünlü astrolog Hande Kazanova Habertürk’te Kadir Kaymakçı’yla Konuşmadık Demeyiz'e konuk oldu. Astrolog olmanın zorluklarını anlatan Kazanova siyasetten sanata, ekonomiden teknolojiye yıldızların 2022 için neler söylediğini açıkladı. Yılın en şanslı burcunu, Covid 19 pandemisinin geleceğini, yılın en karlı yatırım aracını, yaz aylarında dünyayı bekleyen tehlikeyi, Türkiye’de bir erken seçim olup olmayacağını, sinema sektörünü bekleyen büyük değişimi, 11 Mayıs tarihinin önemini ve 12 burcu 365 gün boyunca aşktan sağlığa nelerin beklediğini öğreneceğiniz bu keyifli sohbeti kaçırmayın.