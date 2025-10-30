Dünyaca ünlü emekli futbolcu, Inter Miami futbol kulübünün başkanı David Beckham ile oyuncu Hande Erçel, bir iş birliği için aynı projede kamera karşısına geçti. Katar Turizm tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri Hamad Uluslararası Havalimanı'nda tamamlandı.

Hande Erçel ve David Beckham

Tanıtım filminde; WTA tekler şampiyonu Ons Jabeur, Japon şef ve restoran sahibi Nobu Matsuhisa, dünya ve olimpiyat şampiyonu uzun mesafe koşucusu Sir Mo Farah, Hintli rock yıldızı Anirudh Ravichand de yer aldı.

Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram