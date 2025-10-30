Habertürk
        Haberler Magazin Hande Erçel ile David Beckham aynı tanıtım filminde

        Hande Erçel ile David Beckham aynı reklam filminde

        Hande Erçel, İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile Katar Turizm'in hazırladığı özel bir tanıtım filmi projesinde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 08:06 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:49
        Dünyaca ünlü emekli futbolcu, Inter Miami futbol kulübünün başkanı David Beckham ile oyuncu Hande Erçel, bir iş birliği için aynı projede kamera karşısına geçti. Katar Turizm tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri Hamad Uluslararası Havalimanı'nda tamamlandı.

        Hande Erçel ve David Beckham
        Hande Erçel ve David Beckham

        Tanıtım filminde; WTA tekler şampiyonu Ons Jabeur, Japon şef ve restoran sahibi Nobu Matsuhisa, dünya ve olimpiyat şampiyonu uzun mesafe koşucusu Sir Mo Farah, Hintli rock yıldızı Anirudh Ravichand de yer aldı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

