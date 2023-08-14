Hande Erçel tatil pozlarına yenilerini ekledi! Ünlü güzele beğeni yağdı!

Hande Erçel, bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk kez geçtiğimiz Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çiftin ilişkileri belgelenmişti. Güzel oyuncu sevgilisiyle farklı ülkeler gezmeye devam ediyor ve o anlardan çekilen keyifli karelerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunuyor.