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Hande Erçel'den Demet Özdemir açıklaması: Öyle bir şey olabilir mi! - Magazin Gelişmeleri

Hande Erçel: Öyle bir şey olabilir mi!

Hande Erçel, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu meslektaşı Demet Özdemir'in kendisini Instagram'da takipten çıkmasıyla alakalı sorulara yanıt verdi

20.01.2022 - 07:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Erçel ile kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Burcu Özberk, önceki akşam Beyoğlu’nda görüntülendi.

    Yeni projesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Erçel, "Henüz konuşma aşamasındayız. Net bir şey olursa söyleriz." ifadelerini kullandı.

  • "ÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ!"

    Muhabirlerle sohbet eden Hande Erçel, aynı menajerlik şirketine bağlı oldukları Demet Özdemir'in kendisini Instagram'da takipten çıkmasıyla alakalı sorulara yanıt verdi.

    Özdemir'in daha çok dizi teklifi alması sebebiyle Erçel'i sosyal medyadan sildiği konuşuluyordu. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren ünlü oyuncu, "Öyle bir şey olabilir mi!" demekle yetindi.

  • "AYRILIK" SORULARINA YANIT YOK!"

    Hande Erçel, ayrıca ablası Gamze Erçel’in doğum günü kutlamasında bulunmayan sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönündeki dedikoduları ise cevapsız bıraktı.

  • ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Öte yandan Hande Erçel, daha önce aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

    Utangaç tavırlar sergileyen Erçel, "Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman 'Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz.' dedim. Oldu ve öğrendiniz... Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü." ifadelerini kullanmıştı.

  • "EVLİLİK TEKLİFİ BEKLEMİYORUM"

    Erçel, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorularını ise, "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten cevabını verdi. Her şeyin bir zamanı var. O gün gelirse neden olmasın?" şeklinde yanıtlamıştı.

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