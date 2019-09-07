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Hande Erçel kimdir? Hande Erçel'e kim 'Bazlama surat' dedi?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu, Türk oyuncu ve modeldir. Son zamanlarda Hande Erçel'e kim 'Bazlama surat' diyen takipçisi gündeme geldi. Çünkü Hande Erçel bu yoruma sessiz kalmadı. Peki, Hande Erçel kimdir? Takipçisi için ne yaptı?

07.09.2019 - 16:36 | Güncelleme: Magazin
hande erçel

Hande Erçel Kimdir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.

YılTürProjeRolNotlar
2013Dizi"Tatar Ramazan (dizi,2013)"KendisiYardimci oyuncu
2013DiziÇalıkuşuZahideYardımcı oyuncu
2014DiziÇılgın Dersane ÜniversitedeMeryemYardımcı oyuncu
DiziHayat AğacıSelen KarahanlıYardımcı oyuncu
2015-2016DiziGüneşin KızlarıSelin Yılmaz/MertoğluBaşrol oyuncusu
2016-2017DiziAşk Laftan AnlamazHayat Uzun/SarsılmazBaşrol oyuncusu
2017-2018DiziSiyah İnciHazalBaşrol oyuncusu
2019-DiziHalkaMüjde AkayBaşrol oyuncusu

Ödülleri ve adaylıkları

YılÖdül TöreniKategoriProjeSonuç
2012Miss Civilization of TurkeyBirincilik Kazandı
Miss Civilization of The Worldİkincilik Kazandı
201542.Pantene Altın Kelebek ÖdülleriPantene Yıldızı ParlayanlarGüneşin KızlarıKazandı
En Yakışan Çift (Selin & Ali)Adaylık
201623.İTÜ EMÖS Başarı ÖdülleriEn Başarılı Kadın Dizi OyuncusuKazandı
2.Türkiye Gençlik ÖdülleriEn İyi Kadın Dizi OyuncusuKazandı
7.KTÜ Medya ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Kadın OyuncuKazandı
7.İMK Sosyal Medya ÖdülleriEn İyi Kadın OyuncuAşk Laftan AnlamazAdaylık
20171.Müzikonair ÖdülleriEn İyi Kadın Dizi OyuncusuAdaylık
8.KTÜ Medya ÖdülleriEn Beğenilen Dizi Çifti (Hayat & Murat)Adaylık
Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek ÖdülleriEn İyi Kadın Komedi OyuncusuKazandı
1.Türkiye Çocuk ÖdülleriEn İyi Kadın Dizi OyuncusuAdaylık
2.Türkiye Gençlik ÖdulleriEn İyi Kadin Dizi OyuncusuKazandı
İstanbul Moda Rehberi ÖdülleriEn İyi Kadın OyuncuKazandı
44.Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Romantik Komedi & Komedi Kadın OyuncusuKazandı
2018Marketing Türkiye The One ÖdülleriKişisel Marka Kadın ÖdülüSiyah İnciKazandı

TAKİPÇİSİ İÇİN DAVA

Oyuncu Hande Erçel, Instagram üzerinde fotoğraflarını paylaşıp 'bazlama surat' gibi yorumlarla siber zorbalık yapan sosyal medya fenomeni Lütfi Alp Kılınç'a bu kez 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

 

 

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