Hande Erçel'in anne özlemi

Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel’i, 2019’un ocak ayında kaybetmişti.

Annesine olan özlemi her geçen gün artan Hande Erçel, zaman zaman duygusal paylaşımlarda bulunuyor.

Hande Erçel, son olarak, annesinin doğum gününü anmak için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Güzeller güzeli annem, kutlanacak en güzel gün bugün. Hem eksik hem tam. Öyle karmaşık bir his. Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni. Doğum günün begonvillerin arasında geçsin orada. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum."