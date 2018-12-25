Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bu olayın ardından bütün ipleri koparan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesabından engelledi. Daha sonra ise kendisinin de yakın arkadaşı olduğu Anıl Kumur'u takipten çıkaran Erçel, Dalkılıç ile ilişkisinde iplerin koptuğunun sinyalini verdi.