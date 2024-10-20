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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşk sessizliği - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşk sessizliği

        Uzun bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Çift, her zamanki gibi bu sefer de şaşırtmadı ve gazetecilerin birliktelikleriyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:05
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Etiler'deki bir mekândaydı.

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          Araçlarını mekânın kapısına çağıran çift, basın mensuplarını fark edince geri adım attı ve dışarı çıkmaktan vazgeçti.

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          Biraz bekledikten sonra sonunda pes edip mekândan çıkan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, gazetecilerin yönelttiği soruları her zamanki gibi yanıtsız bırakıp otomobillerine bindi ve oradan ayrıldı.

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