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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Erçel: Gerçekten bunu kaonuşmak istemiyorum

        Hande Erçel: Bunu konuşmak istemiyorum

        Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, evlilik soruları karşısında; "Bu benim özelim. Gerçekten bunu konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:36
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        "Bunu konuşmak istemiyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Paris Moda Haftası’na katılan ünlü oyuncu Hande Erçel, İstanbul’a dönüşünde havalimanında objektiflere yansıdı.

        Moda haftasıyla ilgili soruları yanıtlayan Hande Erçel, kıyafet seçimlerinin çok konuşulmasına dair, "Bu sefer böyle bir şey yapalım istedik. Çok da keyifli oldu, gerçekten güzel tepkiler aldık" dedi.

        Muhabirlerin, sevgilisi Hakan Sabancı’nın Paris’te kendisine eşlik edip, etmediğiyle ilgili sorusuna ise "Hakan yanımda değildi. Çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" yanıtını verdi.

        Evlilikle ilgili sorular karşısında ise, özel hayatına dair konuşmak istemediğini belirten Hande Erçel; "Geçen gün de belirtmiştim, tekrar söyleyeyim, bu benim özelim. Gerçekten bunu konuşmak istemiyorum" diyerek, muhabirlere teşekkür edip havalimanından ayrıldı.

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        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı

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