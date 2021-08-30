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Hande Erçel'den 'Sitare Akbaş-Murat Dalkılıç' hamlesi - Magazin haberleri

Hande Erçel, Sitare Akbaş'ı sildi

Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan rol arkadaşı Sitare Akbaş'ı sildi. Ünlü oyuncunun ardından Akbaş'tan da karşı hamle geldi

30.08.2021 - 09:00 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. Çift, iki hafta önce Etiler'de objektiflere yansımıştı. Erçel'in bu birlikteliğe ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

    SÜRPRİZ HAMLE

    Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel'den sürpriz hamle geldi. Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı. Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi. 

  • ARTIK SAKLANMIYORLAR

    Şarkıcı Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu. 

  • SİTARE'Yİ GÜLDÜREN 'HANDE' SORUSU

    Akbaş ise muhabirlerin, "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümsemek ile yetinmişti. İkili, ardından araçlarına binerek, hızla gözlerden kaybolmuştu.

  • MURAT: BEN İSTERSEM SÖYLEYECEĞİM!

    Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorulara sinirlenmişti.

    Ünlü şarkıcı, muhabirlere, "Bana, benim istemediğim bir şeyi sorduğunuzda hiçbir zaman cevaplamayacağım. Ben istersem söyleyeceğim. Konuşmak istemiyorum." demişti. Dalkılıç'ın korumaları ardından gazetecilere müdahale etmişti.

  • "DOSTÇA AYRILDIK" DEMİŞTİ

    Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz sene ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

    Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

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