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        Haberler Magazin Hande Erçel'den Mikonos pozları

        Hande Erçel'den Mikonos pozları

        Ünlü oyuncu Hande Erçel tatil için gittiği Mikonos'tan teknede yeni pozlar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:42
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          Bir süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, Mikonos'ta eniştesi Caner Yıldırım ve kız kardeşi Gamze Erçel'le tatil yapıyor.

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          30 yaşındaki oyuncu, mavi elbisesiyle teknede çektiği kareleri, sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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          Oyuncu, yayımladığı o karelere; 'Mykomiyy' notunu düştü.

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          Hande Erçel'in bu paylaşımı, takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

          Fotoğraflar: Instagram

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