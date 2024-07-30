Hande Erçel'den Mikonos pozları
Ünlü oyuncu Hande Erçel tatil için gittiği Mikonos'tan teknede yeni pozlar paylaştı
Giriş: 30.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:42
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Bir süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, Mikonos'ta eniştesi Caner Yıldırım ve kız kardeşi Gamze Erçel'le tatil yapıyor.
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30 yaşındaki oyuncu, mavi elbisesiyle teknede çektiği kareleri, sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
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Oyuncu, yayımladığı o karelere; 'Mykomiyy' notunu düştü.
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Hande Erçel'in bu paylaşımı, takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram
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