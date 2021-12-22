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Hande Erçel'den Kerem Bürsin açıklaması: Ayrılık kesinlikle yok!

Hande Erçel söylentileri yalanladı: Ayrılık kesinlikle yok!

Önceki gün objektiflere yansıyan Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile yollarını ayırdığı yönündeki dedikodularla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey kesinlikle yok." diyerek, iddiaları yalanladı

22.12.2021 - 07:37 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile aşkı tam gaz süren Hande Erçel (28), bir mücevher markası ile yaptığı işbirliğini önceki akşam yakın arkadaşları ile birlikte kutladı. Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Erçel'in şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

  • "AYRILIK KESİNLİKLE YOK!"

    Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, sevgilisi ile ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili de konuştu. Hande Erçel, "Öyle bir şey kesinlikle yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanladı.

  • "ÇOCUK" SORULARINA YANIT!

    Erçel, daha önce Bürsin'in, "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda..." açıklamasını soran muhabirlere, "Her şeyin zamanı var. Eğer olursa, neden olmasın?" yanıtını vermişti.

  • "EVLİLİK TEKLİFİ BEKLEMİYORUM"

    Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorularını ise, "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten cevabını verdi. Her şeyin bir zamanı var. O gün gelirse neden olmasın?" şeklinde yanıtlamıştı.

  • ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Öte yandan Hande Erçel, daha önce yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

    Utangaç tavırlar sergileyen Erçel, "Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman 'Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz.' dedim. Oldu ve öğrendiniz... Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü." ifadelerini kullanmıştı.

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