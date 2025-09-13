Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Hande Erçel'den, Hakan Sabancı yanıtı: Bu konu hakkında asla konuşmayacağım

        Hande Erçel'den, Hakan Sabancı sorularına yanıt yok

        Hakan Sabancı ile ilişkisini bitiren Hande Erçel, ayrılıkla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınarak; "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 15:34 Güncelleme: 13.09.2025 - 15:34
        "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım"
        Hande Erçel ile Hakan Sabancı, 3 yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda sonra erdi. Çiftin ayrılık kararı magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Erçel, önceki gece arkadaşlarıyla birlikte Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Erçel, ayrılıkla ilgili sorulara; "Teşekkür ederim, konuşmayacağım" diye yanıt verdi.

        Ardından Hande Erçel, soruların devam etmesiyle birlikte gerildi. Erçel; "Ne yapalım? Siz buradasınız diye içeriye mi girelim? Konuşmayacağım" diyerek, otomobilini bekledi. Erçel, "Çocukluk arkadaşlarımla yemek yedim. Konu hakkında asla konuşmayacağım" ifadelerini kullanarak, oradan ayrıldı.

        Ayrılık söylentilerinin arasında; "Hakan Sabancı'nın ihanet ettiği" ve "Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermemesi" yer almıştı. Ancak Arzu Sabancı bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemişti.

        "AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK"

        Hakan Sabancı, ayrılık sonrasında; "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Konunun ailemle bir alakası yok. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

