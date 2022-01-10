ADI YAĞIZ CAN KONYALI İLE DE ANILMIŞDI



Öte yandan geçtiğimiz aylarda Hande Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili ilk kez konuşarak, hakkında çıkan haberlere açıklık getiren Doğandemir, 'ilişki' iddialarına son noktayı koymuştu.

Hande Doğandemir, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" şeklinde konuşarak, söylentileri yalanlamıştı.