Hande Doğandemir, 'Hayat Bugün' hakkında konuştu

New Amsterdam’ın bir NBC yapımı ve dünyada ilk kez Türkiye’de uyarlaması yapıldığına dikkat çeken oyuncu Hande Doğandemir, hazırlık sürecini şöyle özetledi:
“Titizlikle çalışılmış özel bir proje. Hatta yaratıcısı David Schulner da prova sürecinde bize katıldı. Dr. Barış Güvener’in Hisarönü Hastanesi’ne başhekim olarak gelmesiyle başlayan hikaye, hastanedeki doktorların hayat hikayeleri, dostlukları ve aşkları farklı hasta hikayeleriyle herkesin beğenisi kazanmış görünüyor.”
Şahsen hastane hikayelerini, doktor-hasta ilişkilerini izlemeyi seven biri olduğunu söyleyen Doğandemir, “Toplum olarak da hastane dizilerini sevdiğimizi düşünüyorum. 'Hayat Bugün', gerçekçi ve hayatın içinden ilişkiler anlatıyor, ana karakterlerimizin her birinin çok derinlikli hikayeleri var. Onların geçmişleri, ilişkileri, birbirleriyle olan iletişimleri seyirciyi her geçen bölüm kendine daha çok bağlayacak diye düşünüyorum.” diye belirtti.
Harika bir ekibin bir araya geldiğine dikkat çeken başarılı oyuncu, özellikle Dr. Bloom’u canlandırdığı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
Hande Doğandemir, “Derin karakteri bir oyuncu için büyük şans açıkçası, orijinalini izlerken de merakla takip ettiğim karakterdi ve hayat onu bana getirdi. Öncelikle bu nedenle çok heyecanlıyım. Çok katmanlı bir karakter Derin, orijinalinin yapımcısı ve yaratıcısı David’le de Derin’in derinliği üzerine konuştuk, yönetmenlerimizle de onun tüm özelliklerini ele alarak yaratmaya çalıştık. Derin hastanenin acil tıp uzmanı, tüm acil onun yönetiminde dolayısıyla oldukça hareketli ve heyecanlı sahnelerim var. Çok problemli bir aileden gelmiş, kaçışı doktor olmakta bulmuş bağımlı bir karakter. Bağımlılıklarıyla baş etmeye çalışırken acili yönetmesini ve Aras’la olan ilişkisini izleyeceğiz. Çekimlere başlamadan önce danışman doktorlarımızla ve acil tıp uzmanı doktorlarla tanışma ve vakit geçirme fırsatı buldum, benim için gözlem yapmam adına çok verimli bir süreç oldu" şeklinde konuştu.
İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve gerçek hikayeleriyle ‘Hayat Bugün’, bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.
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