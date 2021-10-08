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Hande Doğandemir'den 'Yağız Can Konyalı' açıklaması - Magazin haberleri

Hande Doğandemir'den 'Yağız Can Konyalı' açıklaması

Oyuncu Hande Doğandemir'in 'Daha İyi Bir Yarın' adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Doğandemir, ilişki iddialarına son noktayı koydu

08.10.2021 - 15:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu, Tatbikat Sahnesi yapımı 'Küvetteki Gelinler' oyununun prömiyeri ünlü davetlilerin katılımıyla önceki akşam Fişekhane’de yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında Hande Doğandemir de vardı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Doğandemir, "Daha İyi Bir Yarın'ın çekimleri bitti. Onu merakla bekliyorum henüz izleme fırsatı bulamadık. İzleyiciyle beraber izleyeceğiz artık." diye konuştu.

  • "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    35 yaşındaki oyuncu, filmdeki rol arkadaşı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Hande Doğandemir, konuyla ilgili, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca." şeklinde konuşarak iddiaları yalanladı

  • "SANIRIM BU ÖZELLİK ANKARALI OLMAKTAN GELİYOR"

    Öte yandan kendisine dair merak edilenleri anlatan Hande Doğandemir, "Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler. Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor. Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim." ifadelerini kullanmıştı.

  • "YAPTIM BİR DELİLİK!"

    Yaptığı imaj değişikliği hakkında konuşan ve samimi açıklamalarda bulunan Hande Doğandemir, "Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her projede öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik. Hem çok sevdim hem de çok güzel tepkiler aldım." demişti.

  • "HAYATIN BİR PARÇASI"

    "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası... Aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası." şeklinde konuşmuştu.

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