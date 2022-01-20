SÜRPRİZ HAMLE

Daha önce adı kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılan ve bu iddiaları reddeden Hande Doğandemir'in, meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu ileri sürülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta Tuna'nın yer aldığı konuşulmuştu.

Konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Hande Doğandemir ve Onur Tuna'dan ardından sürpriz bir hamle gelmişti.