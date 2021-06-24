Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Hande Ataizi ve iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Sezonu açan Ataizi, önceki gün oğlu Leon ve sevgilisi ile birlikte Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesinde görüntülendi.
Dinç Aydoğdu ve Leon, gün boyu iskelede şakalaştı. İkiliye daha sonra oyuncu da katıldı.
Sıcaktan bunalan 47 yaşındaki Hande Ataizi, ardından oğlu ile birlikte kendisini serin sulara bıraktı.
Düzgün fiziği ve fit vücudu ile objektiflere yansıyan oyuncu, gençlere adeta taş çıkardı.
"EVLİLİK İKİNCİ PLANDA KALDI" DEMİŞTİ
Daha önce yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, konu ile ilgili konuşmuştu.
Evliliğin kendileri için ikinci planda olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Dinç, Leon ve ben zaten bir aile olduk. O yüzden evlilik biraz ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, her şey bittikten sonra olacak. Yazın da Bodrum'da gidip, biraz tatil yaparız" demişti.
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