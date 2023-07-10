Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde
Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hande Ataizi, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
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Ataizi, uzun süredir aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da görüntülendi. Önceki gün Türkbükü'ndeki bir plajda objektiflere yansıyan çifte, arkadaşları da eşlik etti.
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Ataizi, denize girmeden önce iskelede esneme hareketleri yaptı.
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Akşam saatlerine kadar telefonunu elinden düşürmeyen Hande Ataizi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kısa süre deniz keyfi yaptı.
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Ataizi ve Aydoğdu ardından şezlonglarına geçerek güneşlendi.