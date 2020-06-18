Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yürüyüş yapan Ataizi, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Ataizi'nin maske takmayarak koronavirüse karşı önlem almadığı görüldü.

'HAYATIN NORMALE DÖNMESİ ÇOK İYİ OLDU'