Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leo ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, hızlı adımlarla hastaneye ilerleyen Ataizi'nin telaşlı hali dikkatlerden kaçmadı.