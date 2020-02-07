"KERAMET GELİNLİKTE DEĞİL"

Ataizi, evlilikle ilgili sorulara, "Bu benim 3. evliliğim olacak, böyle oldu. Biz Dinç ile birlikte düğün yapmama kararı aldık, yurt dışında nikah kıyacağız. Keramet gelinlik ya da düğünde değil. Onun için son kararımız bu şekilde" yanıtını verdi.