Oyuncu Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgililer, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Dinç Aydoğdu ile mutlu bir beraberlik yaşayan Hande Ataizi, AVM'de görüntülendiğini fark edince, elini tutan sevgilisine "Gazeteciler var" diyerek elini bıraktı. Ataizi ile Aydoğdu'nun utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.