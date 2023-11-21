Hande Ataizi: Böyle bir görgüsüzlük yapmam

"FARAH’ İLE ARAMIZDAKİ OLAY TATLIYA BAĞLANDI"



Hande Ataizi, 'Bihter' filmindeki rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah ile arasında geçen olaylara da programda açıklık getirdi. Oyuncu, "İşin oluşumunda aman şimşekler üzerime mi çekilecek, aman kıyaslanacak mıyım gibi oyuncu kaygıları yaşanırken herkes tabi kendi karakterini ortaya çıkarıyor. Kimisi daha alttan alan bir karakter, kimisi daha heyecanlı, kimisi daha sakinliği sessizliği tercih ederken o ortam içerisinde yaşanan benimle alakalı hiç kişisel bir şey olmadı. Gerçekten bana inanıyorsan benimle alakalı hiç kişisel bir şey olmadı. İşle alakalı öyle bir durumdan olundu ama sonrada zaten tatlıya bağlandı. Zaten bağlanması gerekiyor neyin peşindeyiz?" dedi.