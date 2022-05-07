"MESLEĞİMDE AZ YA DA ÇOK PARA KAZANMAK FARK ETMİYOR"

Hande Ataizi, ayrıca, "Ben de gereksiz harcama yapmam. Evime yürüyerek giderim. Dışarı çıktığımda kolay kolay araç kullanmam, metroya binerim. Yani ne mantıklıysa onu yaparım. Ben mesleğimi çok seviyorum, az ya da çok para kazanayım fark etmiyor. Çok para kazanmak bu mesleği icra etmemde bir sebep değil. Önceliğim işimi düzgün yapmak sonra para..." ifadelerini kullandı.