Sonderjyske Hamza Akman'ı 3 ay sonra gönderdi!
Danimarka temsilcisi Sonderjyske, 3 ay önce kadrosuna kattığı Hamza Akman'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Giriş: 01.11.2024 - 19:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:17
Galatasaray'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Danimarka temsilcisi Sonderjyske'ye imza atan Hamza Akman, yeni takımında tutunamadı.
Sonderjyske, 20 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Genç orta saha Danimarka ekibinde 1 maçta, rezerv takımında ise 2 maçta süre alabilmişti.
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