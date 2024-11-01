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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sonderjyske Hamza Akman'ı 3 ay sonra gönderdi! - Futbol Haberleri

        Sonderjyske Hamza Akman'ı 3 ay sonra gönderdi!

        Danimarka temsilcisi Sonderjyske, 3 ay önce kadrosuna kattığı Hamza Akman'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 19:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:17
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        Hamza Akman 3 ay sonra gönderildi!
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        Galatasaray'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Danimarka temsilcisi Sonderjyske'ye imza atan Hamza Akman, yeni takımında tutunamadı.

        Sonderjyske, 20 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Genç orta saha Danimarka ekibinde 1 maçta, rezerv takımında ise 2 maçta süre alabilmişti.

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