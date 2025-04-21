Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hamilelikte tere yenir mi, gebeyken tere yemek zararlı mı?

        Hamilelikte tere yenir mi, gebeyken tere yemek zararlı mı?

        Gebelik süreci yeme içme gibi konularda anne adayının kafa karışıklığı yaşadığı bir dönemdir. Hem anne hem de bebeğin sağlığı için beslenme programına özen gösterilmelidir. Anne adayı bu süreçte hem kendi ihtiyaçlarını hem de bebeğin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bu nedenle muhakkak tüketilmesi gereken besinler olduğu gibi uzak durulması gereken yiyecekler de vardır. Detayları merak edilen yiyeceklerden biri de tere… Hamilelikte tere yenir mi diye soran anne adayları için işte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 23:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamilelikte tere yenir mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tere Nedir ve Terenin Faydaları Nelerdir?

        Tere, turpgiller familyasından olan yenilebilir yeşil bir bitkidir. Terenin anavatanı kaynaklarda Mısır ve Güneydoğu Asya olarak geçer. Fakat bugün, dünyanın pek çok yerinde yetiştirildiği bilinen terenin yağları, kökleri ve yaprakları kullanılabilir. Ancak terenin en yaygın kullanımı, salatalarda ve sandviçlerde karşımıza çıkar. Tere görüntüsü nedeniyle pek çok bitkiye benzer. Tadı ile ayırt edebileceğimiz tere, keskin lezzete sahiptir. Biberimsi tadıyla dikkat çeken tere, insan sağlığı için oldukça faydalı bir sebze. Öncelikle terenin içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunduğunu söyleyelim. C vitaminin yanında terede bulunan faydalı maddeler saymakla bitmez. Tere aynı zamanda bir demir deposu… Ayrıca içeriğinde iyot ve kükürtte bulunduran tere, düşük kalorili olmasıyla da dikkat çekiyor. Besin değeri açısından zengin olan terenin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

        • - İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan tere, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur. Olası enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Bu nedenle kış aylarında tükettiğiniz tere sizi soğuk algınlıklarından koruyacaktır.
        • - Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesine kalp damar sağlığına olumlu etki eder.
        • - Kan şekerini ve kötü kolesterolü düşürdüğü bilinen tere diyabet tedavisinde de oldukça etkilidir.
        • - Antioksidan özelliği sayesinde karaciğeri temizler. Bu nedenle karaciğer yağlanması rahatsızlığı yaşayanların tere tüketmesi önerilir.
        • - İdrar söktürücü etkisi sayesinde ödem oluşumunu engeller.
        • - Metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamanıza yardımcı olur.
        • - Sindirim sistemini destekler.
        • - Tere tohumları, astım ve öksürüğe iyi gelir.
        • - Toksinler ve ağıt metallere karşı korur.

        Bunca faydası olan tereyi elbette hamileler de tüketmek isteyecektir. Ancak yine de tedirginlik duyan anne adayları, gebeyken tere yemek doğru mu yoksa hamilelikte tere yemek zararlı mı sorusuna cevap ararlar. Gebelik sürecinde terenin önerilip önerilmediği ile ilgili detayları sizler için paylaştık.

        Hamilelikte Tere Yenir mi?

        Hamilelik süreci bebeğin gelişimini destekleyecek ve annenin sağlığını koruyacak şekilde ilerlemelidir. Bunun için düzenli uyku, doğru giysiler, stressiz hayat gibi pek çok faktör önem taşır. Anne adaylarının neredeyse günlük tüm rutinleri özen ister hale gelir. Bu alanlardan biri de elbette beslenme konusu… Son dönemlerde bizler aslında yediklerimiziz inancını duymuşsunuzdur. Bu bir inanç olarak kalmamakla birlikte bilimsel gerçeklikte taşıyor. Hele ki hamilelik gibi özel bir dönemde en dikkat isteyen noktalar arasında yer alıyor. Tüketilirken merak uyandıran yiyeceklerden biri de tere… Özellikle salataları süsleyen terenin faydaları saymakla bitmiyor. Bu noktada da hamilelikte yere yenir mi sorusu gündeme geliyor. Cevabımız ise evet, hamilelikte tere tüketebilirsiniz. Ancak bu noktada ölçü devreye giriyor. Tere güvenli bir besin ancak doğru miktarda tüketildiği takdirde… Tere yemeden önce, terelerinizin iyi yıkandığına ve taze olduğuna emin olun. Eğer imkanınız varsa organik tere tüketin. Bu durumda hamilelik sürecinde ölçülü yenen tere zararın aksine fayda sağlayacaktır. Terenin saydığımız tüm faydaları hamilelik süreci içinde geçerli. Ancak tere yemenin, gebelik dönemine özel bir desteği de var. Tere, anne sütü üretimine yardımcı oluyor. Bu nedenle hamileler, ölçülü bir şekilde tere tüketerek süt üretimini destekleyebilirler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Habertürk Anasayfa