Hamilelikte bebeğinizin gelişimine katkı sağlamak için bu gıdaları diyetinize ekleyebilirsiniz!

Hamilelik sürecinde sağlıklı bir beslenme, hem annenin hem de bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini destekler. Bu dönemde protein, kalsiyum, demir ve temel vitaminlere olan ihtiyaç artar. Dengeli bir beslenme, bulantı ve kabızlık gibi hamilelik semptomlarının azaltılmasına da yardımcı olabilir. İşte hamilelik döneminde sağlıklı bir beslenme planı oluşturmanıza yardımcı olacak rehber!