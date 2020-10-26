Güzel bir haber verelim size eğer bebeğiniz 32. haftada ya da daha sonraki haftalarda doğarsa hayatta kalma ve sağlıklı olma olasılığı neredeyse tam zamanında doğan bir bebek kadar olacaktır. Peki, Hamileliğin 32. haftasında neler olur? Hamileliğin 32. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 32. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 32. HAFTASINDA NELER OLUR?

Unutmamanız gereken önemli bir konu, erken doğum belirtilerinin ne olduğunu bilmeli ve doktorunuzla bu belirtilerin üzerinden mutlaka geçmelisiniz.

HAMİLELİĞİN 32. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Bebeğiniz artık 42 cm boyunda ve 1,6 kg ağırlığında ve artık rahminizde büyük bir yer kaplıyor. Bu haftalar içerisinde, her 4 bebekten 3’ü doğum pozisyonunu almış bulunuyor. Bu sebeple 32. haftadan itibaren bebeğinizin işareti olan sallanma ve yuvarlanma artık yerini vurma ve kıvranma hareketlerine bırakacaktır. Anne olarak siz haftada ortalama olarak 450 gram alıyorsunuz ve aldığınız bu kilonun kabaca yarısı bebeğinize gidiyor. Bebeğiniz doğacağı kilonun 3’te biri ile yarısını önünüzdeki 7 hafta boyunca alacak, çünkü doğumdan sonraki dış dünyada hayatta kalabilmek için sürekli yağ depoluyor.

El ve ayak tırnakları ve gerçek saçları artık oluşmuş durumda ayrıca doğum için hazırlanmaya başladığından dolayı derisi yumuşayarak pürüzsüz bir hale geliyor ve vücudu yağ biriktirmeye devam ettiği için derisi artık transparan değil, opak bir görünüm aldı bile.

Bu haftadan önceki haftalarda çiğneme, nefes alma, tekmeleme ve emme gibi dış dünyada ona gerekli olan hareketleri sürekli çalıştı. Ayrıca bebeğinizin sindirim sistemi şu an tamamen oluşmuş durumda ve çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor.

ve 38. haftalar arasında bebeğiniz büyük ihtimalle doğuma hazırlanmak için artık baş aşağı pozisyonuna geçmiş olacak. Ancak bebeklerin %5’inden azı bu pozisyona doğuma kadar geçmezler, bu nedenle bebeğiniz doğum pozisyonuna hala geçmediyse endişelenmeyin. Doğumdan önce bu pozisyona geçme olasılıklarının oldukça yüksek olduğunu belirtelim.

Umarız büyük gün için iyice dinleniyorsunuz, çünkü bebeğiniz kesinlikle bunu yapıyor. Doğuma hazırlanmak için bebeğiniz gerçek bebekler gibi uyuyor, artık düzenli uyku saatleri ve bir uyanma döngüsüne sahip hatta rüya bile görebilir durumdadır artık.

Bebeğinizin ciğerleri ve sindirim sistemi dışında tüm organları hazır durumdadır. Uyanık olduğunda, yeni doğmuş bir bebeğin yaptığı birçok şeyi yapabiliyor, mesela ayaklarını tutup, parmaklarını emebiliyor, gerinip tekmeler savurabilir.

HAMİLELİĞİN 32. HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?

Sizin ve bebeğinizin artan ihtiyaçlarını karşılamak için kan miktarınız hamile kaldığınızdan itibaren %40 ile %50 oranında artış sağladı. Rahminizin büyümesinden dolayı diyaframınızı ve midenizi sıkıştırıyor, bu sebeple nefes almada zorluk ve mide yanması hissedebilirsiniz. Belirtileri azaltmak için uyurken başınızı yastıkla destekleyin ve sık aralıklarla az az yemek yiyin.

Hamileliğiniz ilerledikçe, sırtınızın alt bölgesinde ağrı hissedebilirsiniz. Bu durumu doktorunuzla paylaşın, özellikle daha önceden sırt ağrınız yoksa çünkü bu bir erken doğum belirtisi olabilir. Ayrıca gebeliğinizde haftalarınız ilerledikçe vücudunuz doğuma hazırlanmak için kaslarınızı gevşetmeye başlar, ve bu nedenle Braxton Hicks adı verilen düzensiz sancıları hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu sancılar gerçek doğumun bir provası gibidir ve daha önceden hamile kalmış kadınlarda daha erken ve daha güçlü bir şekilde hissedilebilir. Rahminizin üst kısmından başlayıp yayılan ve muhtemel olarak 15 ile 30 saniye süren sancılardır. Bu kasılmalar, az su tüketildiğinde daha sık görülür; bu nedenle bu dönemlerde bolca sıvı tüketmeyi ihmal etmemenizi öneririz.

Peki bunların gerçek doğum sancıları olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Siz pozisyonunuzu değiştirdiğinizde bu sancılar geçecektir, mesela yatıyorsanız ayağa kalkın veya oturuyorsanız kalkıp yürüyün. Eğer gerçek doğum sancılarıysa şiddeti gittikçe artacak ve daha düzenli hale gelecektir ancak geçiyorsa endişelenmeyin.

Genişleyen rahminiz yüzünden denge merkezinizi değiştiriyor, karın kaslarınızı genişletiyor ve zayıflatıyor, bu durum da duruşunuzun değişmesine ve sırtınıza yük binmesine sebep oluyor. Hamilelikteki hormonal değişimler pelvis bölgesindeki kaslarınızı ve eklemlerinizi gevşetir, bundan dolayı kendinizi dengesiz hissetmenize, yürüdüğünüzde, uzun süre oturduğunuzda, yatarken, alçak bir sandalyeden kalkarken, eğilirken ya da bir şeyler taşırken acı çekmenize sebep olur.

Vücudun artan ağırlığından dolayı siyatalji de bu süreçte sıkça görülen şikâyetlerinizden birisi olacaktır, bunun sebebi ise genelde bebeğinizin siyatik sinirinizi sıkıştıracak açıda konumlanmasından kaynaklanır. Bu yüzden, belinizde ve bacaklarınızda keskin bir ağrı hissedebilirsiniz, bu durumda ise yerde bağdaş kurarak oturmayı ya da sandalye yerine jimnastik topunda oturmayı deneyebilirsiniz.

Eğer otururken ağrı çekiyorsanız, belinizi bir yastık ile destekleyebilir ayrıca sol tarafınız üzerinde uyumayı deneyebilirsiniz. Bunların yanı sıra ağrılarınızı hafifletmek için, sırtınıza sıcak veya soğuk kompresler uygulayabilir, sırt üstü uyurken belinizin altına bir yastık koymayı deneyerek rahatlatmayı sağlayabilirsiniz.

Hamileliğin bu haftası itibari ile kesinlikle ağır yük kaldırmamanız ve topuklu ayakkabı giymemeniz çok önemlidir. Eğer siyatalji ağrısı artarak ilerliyorsa, doktorunuza haber verin; o sizi gerekli durumda bir fizik tedavi uzmanına yönlendirebilir.