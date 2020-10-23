Hamileliğinizin 29. haftasında, yani ikinci trimesterın içerisindesiniz. Peki, Hamileliğin 29. haftasında neler olur? Hamileliğin 29. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 29. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 29. HAFTASINDA NELER OLUR?

Her geçen hafta bebeğiniz kendi varlığını daha fazla hissettiriyor. Bebeğin hızlı bir şekilde büyümesinden dolayı rahminizin içinde bebeğinizin rahatça hareket edebileceği çok fazla yer kalmadığı için, ikiniz de biraz konforunuzu kaybetmiş olabilirsiniz, ancak yolun büyük bir kısmını geride bıraktınız.

HAMİLELİĞİN 29. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Şuan bebeğiniz yaklaşık 40 cm boyunda ve 1,5 kg ağırlığında yani şu anda ufak bir bal kabağı kadar görünmektedir. Ayrıca doğum zamanına kadar bu haftaki kilosunun iki, hatta üç katına çıkmış olmak için çabalıyor.

Beyni, solunumunu ve vücut ısısını kontrol etmek için artık yeterince gelişmiş bir halde. Ayrıca beyni geliştikçe kişiliği ve zekası da daha karmaşık bir hal almaya başlıyor.

Ciğerlerinin karışık yapısı nefes alıp vermesi için yeterince gelişti ancak hala tek başına işlevini tam olarak yerine getiremiyor.

Hareketlerinin belli bir ritmi ve düzeni bile oluştu. Örneğin, siz yemek yedikten sonra veya dinlendiğinizde daha aktif olabiliyor ancak bu süreç içerisinde bebeğinizin hareketlerinin gözlemlediğiniz ritmin dışına çıktığını gözlemlerseniz doktorunuzu aramayı kesinlikle ihmal etmeyin.

Vücudunda artan yağ oranından dolayı 29. haftasında bebeğinizin cildi yumuşamaya başlar. Bebeğin vücudu ne kadar çok yağ kazanırsa, cildi o kadar yumuşar. Ayrıca şu anda biriken bu yağlar kahverengi yağların aksine bebeğinizin vücut sıcaklığını düzenlemekten ziyade, daha çok enerji deposu olarak kullanılır. Verniks Kaseosa adı verilen ve bebeğinizin cilt yüzeyini kaplayan ve amniyotik sıvının içerisindeki asitten korumak için oluşmuş olan beyaz sıvı ise bu hafta itibari ile kaybolmaya başlar.

Bebeğinizin gözleri bu hafta artık daha net bir biçimde odaklanmaya başlıyor.

Hamileliğin bu sürecine kadar bebek dişlerinin tohumları atıldı ve doğumdan sonraya çıkmaya hazır bir şekilde bekliyorlar, hatta yetişkinlikte kullanacakları kalıcı dişleri de bu hafta diş etlerinin içerisinde oluşmaya başlayacak.

Kasları olgunlaşmaya devam ederken, kafası ise her geçen gün gelişen beynine yer açmak için büyüyor. Beyin gelişiminin bir parçası olarak bu haftadan itibaren bebeğiniz ritmik nefes alışlarını ve vücut ısısı dengesini sağlayabildiğinden dolayı erken doğum ihtimalinde bu haftadan sonra büyük ihtimalle nefes alışverişinin düzenlenmesine ihtiyaç duymaksızın nefes alabilecek.

Hamileliğin 29. haftasında yediğiniz yemeklere, çıkardığınız seslere ve çevresindeki ışıklara karşı bebeğinizin nasıl tepki verdiğini çok daha iyi hissedebileceksiniz. Çok yakın bir zamanda da değişik sesleri dinlemek için dikkat kesildiğini bile hissedebilirsiniz.

Kemiklerinin günden güne sertleşmesinden dolayı bebeğinizin sergilemiş olduğu hareketlerinden, artık çok daha güçlü olduğunu hissedersiniz.

Bebeğinizin kafatası doğumdan önce bir bütün halinde değildir. Birkaç parçanın birleşmesi ile oluşan kafatası, doğum sırasında daha rahat dünyaya gelmesini sağlar ve doğumdan sonra bu parçalar birleşerek, yumuşak bölgelerin yok olmasını sağlar.

HAMİLELİĞİN 29. HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?

Mide ekşimesi ve kabızlık sorununuz devam ediyor. Progesteron adlı hormon kaslarınızı rahatlatıyor ve bu sebepten dolayı sindiriminiz yavaşlıyor. Yavaş sindirim ve daralan karnınız, gaz ve mide ekşimesine sebep oluyor. Bu durumda sık ve küçük öğünler şeklinde yerseniz biraz daha rahat edebilirsiniz.

Hızlı bir şekilde oturduğunuz yerden kalkmak ya da ani bir şekilde dönüşler yapmamaya dikkat edin, bu dönemde daha hassas olduğunuz için hemen başınız dönebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

Bebeğinizin böbrek üstü bezleri, plasenta ile buluşunca, östrojenin farklı bir formu olan estriyola dönüşen bir kimyasal üretir ve bu estriyol, vücudunuzu prolaktin üretmesi konusunda uyarır, üretilen prolaktin, vücudunuzda süt üretilmesini sağlar. Bu durum ise 29. haftadan itibaren erken doğum gibi bir durum meydana gelse bile, süt üretebileceğiniz ve onun karnını doyurabileceğiniz anlamını taşır.

Anne adaylarının büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi hamilelik döneminde bacaklarınızda varisler çıkabilir. Bacağınızdaki bu şişkin kılcal damarlar hamileliğin sonuna kadar daha fazla gelişebilir ve daha kötüye gidebilir ancak nadiren endişe edilecek bir olaya dönüşür. Varislerin ortaya çıkma nedeni ise, hamilelik süresince artan kan hacmi, genişleyen rahmin pelvik damarlarınıza baskı uygulaması ve hormonların damarları rahatlatması sonucu damarların genişletmesinden kaynaklanır.

Ayrıca meydana gelen bu varisler hemoroid olarak rektal bölgede ve vulva adı verilen cinsel organın dış bölgesinde de ortaya çıkabilmektedir. Bazı anne adayları bu varisleri acı verici bulurken, bazıları için hiçbir sorun yaratmaz. Çok uzun süre oturmaktan ya da ayakta kalmaktan kaçınmanız ve hamilelik boyunca hafif egzersizler yaparak aktif kalmanız halinde varislerden de uzak kalırsınız.