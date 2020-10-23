Hamileliğiniz 23. haftasına geldiyseniz bu içerik tam size göre. Bebeğinizin gelişimi ve bu süreçte neler olacağına ilişkin en çok merak ettiğiniz sorulara bu yazıda cevap bulabileceksiniz...

Hamileliğin 23. Haftasında Neler Olur?

Hamileliğinizin 23. haftasında doktorunuz kansızlığınızı önlemek için demir takviyesi almanızı önerebilir. Eğer şimdiden başınız dönüyorsa ya da kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, kansızlık her ne kadar bebeğe zarar vermese de bu belirtilerin artmasına sebep olabilir. Ancak siz kendinizi ne kadar iyi hissederseniz, bebeğinizin de o kadar iyi hissedecektir, bu sebeple gereken önlemleri aldığınızdan emin olmanız hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Peki, Hamileliğin 23. haftasında neler olur? Hamileliğin 23. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 23. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 23. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

· Bebeğiniz hamileliğin 23. haftasında yaklaşık olarak 28 cm boyunda ve 500 gr ağırlığında ve neredeyse büyük bir mango ağırlığına ulaştı.

· Bundan sonraki kontrollerinizde stetoskop ile bebeğinizin kalbini artık rahatlıkla duyabilirsiniz.

· Bebeğinizin ciğerlerindeki damarlar hızla gelişiyor ve şu an dış dünyada nefes almaya hazırlanıyor.

· İşitme duyusu iyice hassaslaştı. Sizin dünyanızda oluşan sesleri dahi yani artık köpeğinizin havlaması veya süpürgenin uğultusu gibi yüksek sesler artık ona tanıdık geliyor. Muhtemelen doğduğunda bu ve bunun gibi sesler artık onu telaşlandırmayacak ve bu sesler rahminizin içinden ona ulaştığı için onu hamileliğiniz boyunca da korkutmayacaktır.

· Bu hafta itibari ile bebeğiniz hızlıca kilo almaya başlayacak ve gelecek 4 hafta içerisinde şu anki kilosu ikiye katlanacak.

· Bir müzik eşliğinde dans ettiğinizi artık bebeğiniz, şimdiye kadar gelişen hareket duyusu sayesinde hissedecektir.

· Cildi hızla yağlarından ve daha hızlı bir şekilde büyüdüğünden dolayı şu an bebeğin cildi biraz sarkık durumda ancak yakında cildinin içini dolduracak olan yağı kazanmaya başlayacak ve cildi vücudunu saracak esnekliği sağlayacaktır.

· Hamileliğin 23. haftasında bile bebeğinizin organları ve kemikleri cildinin altından ki her ne kadar gelişen damarlar ve arterler nedeniyle kırmızı bir görünüme sahip olsalar da net bir şekilde görünebiliyor, ancak bebeğin vücudu yağ depoladıkça transparan cildi daha normal hale gelecektir.

· Bu dönemde yaşayacağınız bir başka gelişme ise, artık onun hareketlerini kıyafetlerinizin altından görebilmeye başlayacak olmanızdır.

· Eğer erkek bebek bekliyorsanız, testisleri karın bölgesinden aşağıya inmeye başladı ancak kız bebeği bekliyorsanız bu durumda da rahmi ve yumurtalıklarının gelişmiş durumda olduğunu da bilmeniz gerekir.

Hamileliğin 23. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur?

· Hamileliğinizin 22. haftası itibari ile özellikle yaz ayları başta olmak üzere ayaklarınızın ve bileklerinizin normalden daha fazla olarak şişeceğini bilmeniz gerekir. Hamilelik sürecinde vücudunuzdaki kan dolaşımının yavaşlaması ayrıca değişen vücut kimyanız bacaklarınız ödem tutmasına sebep olacaktır. Ancak endişelenmenizi gerektirecek bir durum yoktur çünkü vücudunuz bu fazla sıvıları doğumdan sonra tamamen atacaktır. Bu nedenle doğumdan sonraki birkaç gün içerisinde oldukça sık şekilde tuvalete çıkabilirsiniz

· Fırsat buldukça bacaklarınızı uzatarak dinlenin ayrıca uzun süre ayakta kalmaktan ve sürekli oturmaktan kaçının. Gün içinde zaman zaman bacaklarınızı esnetme hareketleri ile esnetmeye çalışın. Yüksek topuk olmayan rahat ayakkabılar ve destekleyici çoraplar giymeye özen gösterin. Düzenli egzersiz yapmaya gayret edin ve şişkinlikler canınızı sıksa dahi su tüketimini kesinlikle azaltmayın. Aynı zamanda, mutlaka sol tarafınıza yatın ve yapabildiğiniz ölçüde ayaklarınızı yukarı kaldırarak kan akışını sağlayın.

· Vücudunuzda oluşan aşırı şişkinlik Preeclampsia adı verilen bir hastalığın habercisi olabilir. Bu sebeple eğer bacaklarınızın, ellerinizin, yüzünüzün ve gözlerinizin aniden ve aşırı şiştiğini fark ederseniz derhal doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

· Avuç içleriniz ve tabanlarınız normalden fazla kırmızılaşabilir, isilik olabilirsiniz ya da vücudunuzda cilt döküntüleri görülebilir.

· Ayrıca cildinizde oluşan çatlaklarınız pembe veya mor gibi cildinizin alabileceği her renkte parlayabilirler.

· Göbeğiniz ve genital bölgeniz arasında linea nigra, yani kara çizgi adı verilen uzun ince bir leke oluşabilir. Bu siyah leke daha çok esmer tenli kadınlarda görülmekle birlikte, bütün cilt lekelerinden sorumlu olan aynı hamilelik hormonu sebebiyle oluşmaktadır.

· Meme uçlarınızın etrafındaki halka koyulaşacak; kol ve bacaklarınızdaki benler daha siyah hale gelecektir.

· Yine özellikle esmer tenli kadınların daha yoğunlukla olmakla birlikte alın, burun, elmacık kemikleri ve göz çevresinde hamilelik maskesi adı verilen cilt lekeleri gözlemlenebilir. Ancak bu durum endişelenmenizi gerektirecek bir durum değildir çünkü bütün bu cilt değişimleri doğumdan birkaç ay sonra tamamen kaybolacaktır.