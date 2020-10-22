Hamileliğin 17. haftası itibari ile bebeğiniz doğana kadar sağlıklı beslendiğiniz sürece her hafta yaklaşık yarım kilo alacaksınız, ancak haftadan haftaya bu rakam değişebilir. Bel ölçünüzün yanı sıra rahminiz de büyüyen bebeğinize uyum sağlamak için hızla genişliyor. Hamileliğin 17. haftasından sonra artık hamile olduğunuzu saklamanız mümkün değil, bu sebeple “Tebrikler” cümlesini sık sık duymaya alışın artık. Peki, hamileliğin 17. haftasında neler olur? Hamileliğin 17. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 17. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 17. Haftasında Bebeğin Gelişimi Nasıl İlerler?

• Hamileliğinizin 17. haftasında bebeğiniz yaklaşık 150 gram ağırlığında yani hemen hemen bir turp kadar ve 13 cm uzunluğundadır.

• Artık saçları, kaşları ve kirpikleri muntazam bir şekilde uzuyor. Ağzını açıp kapatabiliyor ve kapalı olan gözlerini kıpırdatabiliyor.

• Bilmeniz gerekiyor ki bebeğiniz de sizinle birlikte kilo alıyor ama henüz vücudunda yeteri kadar yağ yok çünkü yağı depolayan doku henüz oluşmaya başladı ve hamileliğiniz boyunca bu yağlar birikmeye devam edecek.

• Bebeğinizin içindeki tüm majör sistemler oluştu ve çalışmaya başladı. Hamileliğin 17. haftasında, kalbi dakikada 140-150 defa atabiliyor. Solunum sistemi de gelişiyor ve göğsü solunum hareketleri yapıyor.

• Hamileliğin 17. Haftası itibari ile bebeğinizin kafatası yumuşak kıkırdaktan kemiğe dönüşüyor ve göbek bağı yani onu plasentaya bağlayan kordonu daha güçlü ve kalın olmaya başlıyor.

• Eklem yerlerini rahatlıkla oynatabiliyor ve ter bezleri gelişmeye başladı.

• Kalbi, beyni tarafından yönlendirilmeye başladı ve kalbi artık rastgele bir şekilde atmıyor.

• Bebeğin çiğneme ve emme becerileri hızlı bir şekilde gelişiyor, böylece hamilelik esnasında sizden ya da doğduktan sonra şişeden süt emebilecek. Aslında doğumdan sonra bebeğin sahip olacağı birçok hayati refleks, rahminizde şu an mükemmel bir şekilde gelişiyor.

Hamileliğin 17. Haftasında Annedeki Değişimler Nelerdir?

• Bu dönem içerisinde kendinizi dengesiz hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Bebekle birlikte karnınız büyüdükçe yer çekim merkezi değişiyor. Bu durum da zaman zaman ayaklarınızın üstünde dengesiz hissetmenize sebep oluyor. Bu sebeple düşmenize neden olabilecek durumlardan uzak durun ve mümkün olduğunca düz topuklu ayakkabı giyin.

• Ani travmalar sizin ve bebeğiniz için tehlikeli olabilir. Bu yüzden arabaya bindiğinizde, kemerinizi takmayı ihmal etmeyin. Kemerin alt kısmını göbeğinizin altında tutun ve belinizden omuzlarınıza uzanan kısmı göğüslerinizin arasına alın.

• Gözlerinizde hala kuruluk hissediyor olabilirsiniz bundan dolayı doktorunuza danışarak alabileceğiniz göz damlaları işe yarayacaktır. Ayrıca lensleriniz sizi rahatsız ediyor olabilir bu durumda gözlük kullanmaya başlamak sizi rahatlatacaktır.

• Bebeğinizle birlikte siz de kilo almaya devam ediyorsunuz. Bu sizi önce endişelendirebilir ancak sağlıklı besinler tüketmeye odaklanırsanız bu durum canınızı sıkmayacak ve aşırı kilo alımları ortadan kalkacaktır.

• Vücudunuzun hamileliğe hazırlanması için özellikle göğüs ve karın bölgesinde cildiniz esneyecektir hatta çatlaklar da oluşabilir ve maalesef ki bu durum kaşıntı yaratabilir. Doktorunuzun önereceği özel kremlerin yardımı ile bu sorunun üstesinden gelebilir hatta hamilelik izlerinden bile korunabilirsiniz.

• Hamileliğin devamında yüzünüzde koyulaşan veya kahverengi olan noktalar ya da kırmızı noktalar belirebilir. Bu noktalar genişleyen damarcıklardan dolayı ortaya çıkıp ve genellikle doğumdan sonra da kaybolurlar.

• İştahınız gözle görülür şekilde artacaktır, kendinizi bir anda aç hissederseniz kesinlikle şaşırmayın. Ancak aklınızdan çıkartmamanız gereken nokta, ne kadar aç olursanız olun iki kişilik yemek yemek, hamilelik boyunca kesinlikle yapılmaması gerekenlerden biridir. Eğer olması gereken kadar kilo almadıysanız arayı kapatmaya, eğer biraz fazla kilo aldıysanız kendinizi biraz frenlemeye çalışabilirsiniz.

• Hamileliğinizin 17. haftasında “Rüzgar mı esiyor yoksa bebeğimin hareketlerini mi hissediyorum” ikilemini yaşayabilirsiniz. Bazı hamileler bebeklerinin ilk hareketlerini bu dönemde hissetmeye başlarken, bazıları ise bunun için biraz daha beklemek zorunda kalabilir. Peki, bebeğinizin hareketleri kendisini nasıl hissettirir? Sorusuna bazı anneler bunu karnında kelebeklerin uçması olarak tanımlamaktadır.

• Son olarak hatırlatmak istediğimiz diğer bir konu ise bu dönemde biraz daha enerjik ve sağlıklı hissetmeye başlamış olabilirsiniz ve bu sebeple pelvik egzersizleri gibi doktorunuzun önereceği hafif vücut aktiviteleri gelecekte işinize yarayacaktır.

• Hamileliğinizin 17. Haftası itibari ile D vitamini takviyesi almalısınız. D vitamini sağlıklı hamilelik diyeti için çok önemli bir maddedir. Özellikle kalsiyum ve fosfat değerlerinizi dengeler ve bebeğinizin kemik gelişimini destekler. D vitamini eksikliği durumunda bebeğinizin kemikleri yeterince güçlenemeyebilir. Hatta ilerleyen zamanlarda bazı durumlarda ciddi sorunlara da sebep olabilir.

D Vitamin İçeren Besinler

• Yağlı balık; uskumru, hamsi, somon vs. (Fakat balık tüketiminizi içerdiği toksinler yüzünden haftada 2 porsiyon ile sınırlandırmaya dikkat edin.)

• Yumurta (Özellikle yumurta sarısı)

Not: bu durum bilgi niteliğindedir, daha detaylı bilgi için doktorunuza danışmanızda fayda vardır.