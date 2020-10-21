Gerek annede gerekse de bebekte hızlı bir şekilde yaşanan gelişmeler ve değişimler devam ediyor. Peki, hamileliğin 15. haftasında neler olur? Hamileliğin 15. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 15. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Konu ile ilgili detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 15. HAFTASINDA NELER OLUR?

15 haftalık hamilelik sürecinde, gelişimine hızla devam eden bebeğinizin yüz hatları belirginleşmeye devam etmekte ve gününün çoğunluğunu uyuyarak geçirmektedir. Henüz daha göz kapakları tam olarak şekillenmemiş olsa da, bebeğiniz artık ışığı fark edip ondan kaçabiliyor

Hamileliğin 15. haftası bebeğin artık vücudundaki uzuv ve organlarının şekillerini tam olarak aldığı ve hızla gelişmeye devam ettiği bir süreç olurken anne içinde artık biraz daha rahatladığı ve birçok şeyden tam olarak emin olduğu bir dönemdir. Hamileliğinizin 15. haftasında bebeğinizin tat alma duyuları gelişmiş durumda olmasıyla beraber maalesef aldığı tatları henüz hatırlamayacak ancak tatları hatırlamasa bile gelişimine katkı sağlayabilecek bir yeteneği de bu dönemde geliştiriyor. Peki, 15 haftalık gebelik döneminde bebeğin durumu nedir? 15 haftalık gebelik döneminde anne vücudu nasıl değişiyor?

HAMİLELİĞİN 15. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİ NASIL İLERLER?

Hamileliğin 15. haftasında bebeğiniz yaklaşık 10 cm boyunda ve 50 gram ağırlığındadır ayrıca gelişimine hızla devam eden bebeğiniz şu an itibari ile artık bir elma boyutundadır.

Kemikleri sertleşmeye devam ederken bacakları kollarından daha uzun ve bütün eklemleri hareket edebiliyor. Ayrıca bebeğinizin elleri kolları gelişti ve artık ultrasonda görülebilir bir hale geldi.

Kulakları olması gereken yerden biraz daha yukarıda ancak son hallerini almak üzereler.

Tat alma duyusu gelişiyor ve yüz kasları şekillendiği ve çalışabilir hale geldiği için bazı yüz ifadeleri yapabiliyor.

Bebeğinizin derisi hala çok ince, öyle ki derinin altından kaburgalarının ve damarlarının göründüğünü fark edersiniz.

Hamileliğin bu döneminde oldukça aktifler ve uyanık kaldıkları tüm zamanı vücutlarını hareket ettirip kaslarını uzatarak pratik yapmak için kullanıyorlar.

Bu hafta itibariyle bebeğinizin vücut sistemlerinin tamamı anne karnında çalışabilecek şekle gelmiş durumdadır. Pankreas artık kandaki şeker miktarını düzenlemeye yarayan insülini salgılayabiliyor ve tiroid bezi de çalışmaya başlamış durumdadır.

Bu hafta bebeğiniz duyma yeteneğini de geliştirme aşamasındadır. Dış kulak henüz tam anlamıyla oluşmadığı için çok başarılı olmasa da, duyma yetisine sahip sayılır. Bu haftalardan itibaren sizi duyduğunu düşünüp pozitif şeyleri konuşmanızda ve onunla konuşmanızda yarar var.

Bunun yanı sıra bebeğiniz yutma, emme gibi daha özelleşmiş yetenekleri yavaş yavaş kazanmaya başlıyor.

Gözleri de henüz gelişim aşamasında ve daha göz kapaklarını oluşumunu tamamlamadı, ancak bu ışığı hissedemeyeceği anlamına gelmiyor.

Bu hafta içerisinde ebeveynlerin heyecan ve merakla beklediği bebeğin cinsiyetinin ne olacağı sorusu cevap bulabilir. Ancak bu durum tamamen bebeğin anne karnındaki duruşuna ve ayrıca kullanılan görüntüleme cihazının ve onu kullanan kişinin başarısına bağlıdır. Ayrıca kız bebeklerin cinsiyetini tespit etmekte zordur bu da etken bir durum olabilir. Bu durumda bebeğinizin cinsiyeti hakkında olan merakınız birkaç hafta daha devam edebilir.

HAMİLELİĞİN 15. HAFTASINDA ANNEDEKİ DEĞİŞİMLER NELERDİR?

Bu haftalar artık anne karnının iyiden iyiye belirginleştiği haftalardır.

Bu hafta itibari ile hamilelik hormonları vücudunuzda bir takım değişimler yaratmaya başlayacak, özellikle dişler ve dişetlerinde. Bakteri ve plak oluşumunda artış ve iltihaplanma yaşayabilirsiniz. Bu durumu gözlemleyerek önleminizi almanız gerekmektedir.

Vücudunuzdaki sıvı miktarının artması ile birlikte burnunuzun daha fazla aktığını, daha fazla salya salgılandığını ve daha fazla terlediğinizi gözlemleyeceksiniz.. Burun kılcalları genişlediğinden kanamaların görülmesi de bu süreçte yaygındır.

Hamilelik boyunca bağışıklık sisteminiz zayıfladığından dolayı sık sık enfeksiyon ve soğuk alma gibi şikâyetleriniz olabilir. Bu durumda ilaca başvurmadan önce mutlaka doktora danışmanız gerekmektedir.

Zihinsel açıdan hafızanızın eskisi kadar keskin olmadığını hissedebilir dikkat süreniz de kısalmış olabileceğini gözlemleyebilirsiniz.

Özellikle bu hafta itibari ile bol sıvı almanız her zamankinden çok daha önemli ayrıca suya ilave olarak süt, taze sıkılmış meyve suyu ve lifli sağlıklı yapılan çorba gibi sıvı gıdalar da tüketmeniz gerekecektir.

Ara ara meme uçlarınızın ıslandığını fark edebilirsiniz bunun sebebi anne vücudunun, bu zamanlarda anne sütü üretmeye başlamasıdır ayrıca bu durum 15 haftalık hamilelik sürecinde gayet sıklıkla görülen ve normal olan bir durumdur.

Birkaç sürpriz ufak olayın dışında 15 haftalık hamilelik dönemi ve bu dönemi takip eden 26. haftaya kadar hamileliğin en güzel zamanlarının yaşandığı süreçtir.

Eğer genetik uygulama için amniyosentez yaptırmayı düşünüyorsanız, hamileliğin 15. haftasından 18. haftasına kadar olan süreç bu uygulama için gayet uygundur. Bu uygulama doğrultusunda daha bebek anne karnındayken, ileride sahip olabileceği genetik ve kromozomal hastalıkların yüzlercesi teşhis edilebiliyor.