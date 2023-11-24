Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya, hamileyken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın, suçun nitelikli olmadığı gerekçesiyle Yargıtay'ın bozduğu ve yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın cezasında indirim uygulayarak 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi
İstanbul'da geçen olay iddianamede şöyle anlatıldı. Çiftin Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.
18 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU
DHA'da yer alan habere göre Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
BERAATİNE KARAR VERİLMİŞTİ
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 29 Ocak 2020'de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti.
"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI KARARI DOĞRU DEĞİL"
Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.
MELİSA TATLICI DURUŞMAYA KATILDI
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Melisa Tatlıcı katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
"ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR, SANIK CEZALANDIRILSIN"
Şikayetçi Melisa Tatlıcı, "Şikayetim devam ediyor. Sanık cezalandırılsın" dedi. Şikayetçi avukatı, müvekkili Melisa Tatlıcı'nın olay tarihinde 8 aylık hamile olmasına dikkat edilerek ceza verilmesini, sanığın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrolün devam etmesini talep etti.
ŞEYHMUS TATLICI'YA 4 YIL 2 AY HAPİS
Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı, taraflar arasında evliliğin devam ettiğini, suç unsuru oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğu gerekçesiyle 'Cinsel saldırı' suçundan oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezası verdi.
TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI
Takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi. Heyet ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devam etmesine hükmetti.
CEZAYA ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI
Karara karşı oy kullanan üye hakim, sanığın duruşmaları takip etmediği ve pişmanlık göstermediğini, şikayetçinin 8 aylık hamile olması nedeniyle kusuru dikkate alınarak üst sınıra yakın bir ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.