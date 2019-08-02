Oyunculuk kimliğinin yanı sıra yönetmen kimliği ile de ön plana çıkan usta isim Hamdi Alkan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Yeni sinema filminin çekimlerine devam eden Alkan, sete verilen 1 günlük arayı İstanbul'da değerlendirdi. İstanbul'da bulunan Amerikan Konsolosluğu'nda işleri olduğunu ve onları halletmek için geldiğini söyleyen Hamdi Alkan, soluğu alışverişte aldı.

Kısa bir süre mağazaları dolaşıp hızlı bir şekilde alışverişini yapan usta isim, daha sonra kendi aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.