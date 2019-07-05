Geçtiğimiz günlerde merhum oyuncu Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde yaşadığı tatsız olayla gündeme gelen usta oyuncu Hamdi Alkan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun bir süre kafede iş arkadaşları toplantı yapan usta oyuncu, burada yaklaşık 4 saat kaldı.

Toplantı sonrası sevenlerine müjdeyi veren Alkan, "Nasipse yeni sinema filmimiz için 20 Temmuz'da start veriyoruz. Güzel bir senaryo oldu. Umarım bittiğinde ve izleyicilerle buluştuğunda, güzel ve olumlu tepkiler alırız" açıklamasında bulundu.