İşadamı Hasan Elmas ile bir araya gelen Alkan, "Hasan çok yakın arkadaşım olur. Bugün hem onu ziyarete etmeye geldim. Hem de kısa bir toplantı yapacağım. 'Kırk Yalan' filmimizin çekimleri ve montajı bitti. Aralık ayı gibi de bir aksilik olmazsa filmimizin galasını yapacağız." dedi.