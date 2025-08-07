Hamdi Alkan'dan evlilik iddialarına yanıt: "Evlilik sırası çocuklarda"

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, özel hayatıyla ilgili iddialarla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl, yeni bir beraberliğe başlayan Alkan ile Dr. Dicle Çelik'in evlenecekleri iddia edildi.

Ancak Hamdi Alkan, sevgilisi Dicle Çelik ile evleneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Alkan, evlilik sırasının artık çocukları Zeynep Alkan ve Ayşe Alkan’da olduğunu söyledi.

Kızlarının annesi, oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip 2012’de ikinci kez boşanan Hamdi Alkan, ikinci evliliğini 2014’te oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile yapmıştı. Alkan'ınbu evliliği de 2022’de sonlanmıştı.