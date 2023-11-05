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        Haberler Dünya Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu

        Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu

        Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin havaya ateş ederek aracıyla aprona girdiği, bunun üzerine uçak trafiğinin durdurulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 00:38 Güncelleme: 05.11.2023 - 00:38
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        Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişi aracıyla aprona girdi
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        Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin yerel saat ile 20.00 civarında aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiğini belirtti.

        Silahıyla havaya 2 kez ateş eden kişinin aracında muhtemelen iki çocuğun bulunduğunu anlatan Gerbert, bu kişinin eşinin muhtemel bir çocuk kaçırma olayını daha önce eyalet polisine bildirdiğini kaydetti.

        Gerbert, Hamburg Havalimanı’nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini paylaştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #almanya
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