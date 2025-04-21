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        Haberler Dünya Hamas'tan İsrail askerlerine yönelik pusu açıklaması | Dış Haberler

        Hamas'tan İsrail askerlerine yönelik pusu açıklaması

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, tuzaklanmış bir tünele çekilen İsrail askerlerinden bir kısmı ölürken, bir kısmı da yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:49
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        Hamas'tan İsrail askerlerine yönelik pusu açıklaması
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        Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde İsrail’e ait askeri bir birliğin tuzaklanmış bir tünele çekilerek hedef alındığı saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

        Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir grup İsrail askerini bomba yerleştirilmiş bir tünele çektikten sonra tünelin patlatıldığını belirtti.

        Açıklamada, patlama sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

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