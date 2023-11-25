Hamas'tan flaş takas açıklaması

Son dakika haberi Hamas: İnsani yardım girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar takası erteledik
Kassam Tugayları: İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik
Anadolu Ajansı son dakika geçtiği haberinde “İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir grup İsrailli esiri Gazze Şeridi’nden ülkelerine götürmek üzere Kızılhaç’a teslim ettiklerini duyurdu” ifadeleriyle verilen acil kodlu haberimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
EL KASSAM TUGAYLARI: ERTELEDİK
Öte yandan Kassam Tugayları "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" açıklamasını yaptı